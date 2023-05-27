السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى "رحيل رائد الترجمة".. محطات من حياة رفاعة الطهطاوي

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي

يحل اليوم ذكرى رحيل "مؤسس مدرسة الألسن ورائد الترجمة في العصر الحديث"، فيما استعرضت فضائية "اكسترانيوز" محطات من حياة رفاعة الطهطاوي، في السطور التالية: 

_ ولد رفاعة رافع الطهطاوي في 15 أكتوبر 1801، بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج. 

_ التحق رفاعة وهو في السادسة عشرة من عمره بالأزهر في عام 1817. 

_فى عام 1826 تم إيفاده ضمن بعثة علمية إلى فرنسا. 

_تعلق بالفرنسية والتى فتحت له باب التنوي ويعد رائد الترجمة في العصر الحديث. 

_ عمل علي تطوير المناهج الدراسة في العلوم الطبيعية. 

_افتتح سنة 1835 مدرسة الترجمة "مدرسة الألسن حالياً".  

_ أصدر جريدة الوقائع المصرية بالعربية بدلاً من التركية. 

_توفي رفاعة الطهطاوى 27 مايو 1873. 

التركية السطور التالية العصر الحديث الألسن تطوير المناهج جريدة الوقائع المصرية الوقائع المصرية رفاعة رافع الطهطاوي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟