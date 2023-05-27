في ذكرى "رحيل رائد الترجمة".. محطات من حياة رفاعة الطهطاوي
يحل اليوم ذكرى رحيل "مؤسس مدرسة الألسن ورائد الترجمة في العصر الحديث"، فيما استعرضت فضائية "اكسترانيوز" محطات من حياة رفاعة الطهطاوي، في السطور التالية:
_ ولد رفاعة رافع الطهطاوي في 15 أكتوبر 1801، بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج.
_ التحق رفاعة وهو في السادسة عشرة من عمره بالأزهر في عام 1817.
_فى عام 1826 تم إيفاده ضمن بعثة علمية إلى فرنسا.
_تعلق بالفرنسية والتى فتحت له باب التنوي ويعد رائد الترجمة في العصر الحديث.
_ عمل علي تطوير المناهج الدراسة في العلوم الطبيعية.
_افتتح سنة 1835 مدرسة الترجمة "مدرسة الألسن حالياً".
_ أصدر جريدة الوقائع المصرية بالعربية بدلاً من التركية.
_توفي رفاعة الطهطاوى 27 مايو 1873.