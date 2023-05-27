السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"رجال الأعمال" تدعو الحكومة لسرعة تنفيذ حزمة دعم القطاع العقاري المقترحة

رجال الاعمال
رجال الاعمال

أكد المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري في ظل الأوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حاليا والتي انعكست أيضا على الاقتصاد المصري خاصة أن هذا القطاع يوفر ملايين فرصة العمل ويعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الأخرى.

وقال المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري واجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين يعطي انطباعا قويا بأهمية القطاع العقاري ودعم ومساندة الدولة له ولا شك في أن هناك الكثير من التحديات التي تتم مناقشتها أولا بأول حاليا والبحث عن حلول لها حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته.

داكر عبد اللاه يناشد بمنح حزمة من الدعم والمساندة لمطوري العاصمة الإدارية

وأشاد بالمقترحات التي طرحها رئيس الوزراء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين مناشدا بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت وكذلك تطبيقها على العاصمة الادارية ومشروعاتها لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الادارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل عن ما يحدث من أوضاع إقتصادية سواء في مصر أو خارجها .

ونوه داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الادارية العالم كله ينظر إليها بشغف ويرغب بالاستثمار فيها من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية وهي قبلة تصدير العقار الأولى لمصر بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة أيضا من الدعم والتسهيلات تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن المقترحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري خلال الفترة القادمة ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون وشرط التقيد بوحدتين وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

وأكد أنه ليس هذا فقط بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية التي يعلنها البنك المركزي و مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام  وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.

وأشاد داكر عبد اللاه أيضا بتوجه الحكومة لإلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة وكذلك مسألة  خفض نسبة 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.

وأكد داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر من الممكن أن يكون الحصان الرابح للخروج من هذه الأوضاع  الاقتصادية إذا ما تم وضع خطة ورؤية شاملة تفتح الفرص الكبيرة أمام تصدير العقار وتحقيق مليارات الدولارات من تصدير العقار وهو مؤهل لذلك بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة وكذلك نشاط المطورين العقاريين والالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بشكل متميز .

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