أسوان تطلق خطة للقضاء على "الكلاب الضالة".. الكلب بـ100 جنيه

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولي الجهات المعنية بتخصيص مكافأة فورية ١٠٠ جنيه عن كل كلب ضال يتم تسليمه للشلاتر الوسيطة بجوار المدفن المحكوم للمخلفات الصلبة بمنطقة العلاقى، حيث سيتم تقديم كل أوجه الرعاية البيطرية والغذائية للكلاب الضالة التي سيتم تجميعها بهذه الشلاتر بعيدًا عن التجمعات والأحياء والمناطق السكنية.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن اتخاذ هذه الخطوة الجادة من المحافظة جاء بعد تعدد البلاغات وشكاوى المواطنين من حدوث حالات عقر لأطفالهم من الكلاب الضالة، ولذا؛ تم اللجوء لهذا الأسلوب الأفضل والإنساني لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة غير المرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لاستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها، وهو الذي يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المُرّخص لها من مديرية الطب البيطري بعد التزام أصحابها بتحصينها ضد السُعار وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها.