السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق دهس مسن أثناء عبوره الطريق بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة بحجز سائق متهم بدهس مسن أثناء عبوره الطريق بمنطقة مصر الجديدة ، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية .

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة ، والتصريح بدفن المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه .

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه في أثناء عبور مسن للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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