السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البارالمبية تبدأ خطوات تأسيس شركة الاستثمار مع الاتحادات المختلفة

الدكتور حسام مصطفى
الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ورشة عمل مع ممثلي الاتحادات المختلفة لشرح أسس تأسيس أول شركة للاستثمار الرياضي البارالمبي وتجهيز مذكرة تفاهم تمهيداً لأخذ الموافقات المطلوبة من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الاستثمار.

كما تم الانتهاء من عمل دراسة جدوى اقتصادية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأكد رئيس اللجنة البارالمبية بأنه سوف يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات التنفيذية خلال الأيام القادمة لإنشاء الشركة، والتي تعتبر الأولى من نوعها لهيئة رياضية تخدم أسرة الألعاب البارالمبية في كل مكان.

وأضاف بأنه سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية للجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية والبارالمبية، وذلك تحت اسم "الشركة البارالمبية للاستثمار الرياضي"، وذلك وفقاً لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة في مجال الاستثمار الرياضي لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، في مجالات التسويق الرياضي، التجارة في أدوات وأجهزة الأشخاص ذوي الإعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع. ويتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه، تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.

 

20 مليون جنيه إحدى الشركات الاستثمار الرياضي الألعاب البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفى

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