السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل بسبب العاصفة الترابية في قنا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط نخلة عليها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة قنا، داخل منطقة الجبيل، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة في منطقة الجبيل بدندرة.

وتبين بعد الفحص مصرع "وردة عبدالصبور مرغني السمان"، تبلغ من العمر 39 عامًا، بسبب العاصفة الترابية ذهبت لنقل الماشية فسقطت عليها نخلة أدت إلى وفاتها في الحال في منطقة الجبيل.

وانتقل فريق برئاسة جمال رزق سعد الدين، رئيس الوحدة المحلية، لقرية دندرة إلى مكان الواقعة، وجارِ إزالة عوالق النخلة من الطريق وتحذير الأهالي بعدم الخروج حتى هدوء العاصفة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخطرت النيابة استمر استعدادات الاستعدادات القصوى الاستعدادات

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

أكبر ورشتى تحنيط.. كشف أثرى "ضخم" بمنطقة سقارة الأثرية

وفد من "الكهرباء" يزور اليابان للتعاون فى الخدمات الاستشارية مع "جايكا"

جمال عوض: توجيهات القيادة السياسية بتحسين المعاشات محل إشادة دولية

"القوى العاملة": توزيع شهادات التدريب على "الإنجليزية" بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)