مصرع ربة منزل بسبب العاصفة الترابية في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط نخلة عليها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة قنا، داخل منطقة الجبيل، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة في منطقة الجبيل بدندرة.

وتبين بعد الفحص مصرع "وردة عبدالصبور مرغني السمان"، تبلغ من العمر 39 عامًا، بسبب العاصفة الترابية ذهبت لنقل الماشية فسقطت عليها نخلة أدت إلى وفاتها في الحال في منطقة الجبيل.

وانتقل فريق برئاسة جمال رزق سعد الدين، رئيس الوحدة المحلية، لقرية دندرة إلى مكان الواقعة، وجارِ إزالة عوالق النخلة من الطريق وتحذير الأهالي بعدم الخروج حتى هدوء العاصفة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.