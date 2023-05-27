السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس الأمن الأوكرانى: مستعدون لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية

جريدة الدستور

أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني عن استعداد بلاده لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

من جهته؛ أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، عن مقتل 483 طفلًا وإصابة 986 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف، في بيان أنه "حتى اليوم الموافق 27 مايو، تأثر أكثر من 1469 طفلًا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحًا أن "483 طفلًا قتلوا، وأصيب أكثر من 986 آخرين بجروح مختلفة الخطورة".

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