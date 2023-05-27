السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1900 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (5) قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها، تم ضبط (2) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية. 

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (31) قضية، وضبط عدد (1910) مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (296) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وزارة الداخلية السيطرة الأمنية

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