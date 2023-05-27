وزير الصحة: 92% انخفاضًا فى معدل الإصابات بأورام الكبد سنويًا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن معدل الإصابات السنوية بأورام الكبد انخفض بنسبة 92%.

جاء ذلك خلال حضور الوزير، اليوم السبت، توقيع وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الدوائية العاملة في الإجراءات التتشخيصية لتحسين وضع مرضى الكبد في جميع أنحاء الجمهورية، والكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والحد من مضاعفاته ووفياته، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة "للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد" التي بدأت في 2021.

وقع مذكرة التفاهم محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد سويلم، رئيس الشركة.