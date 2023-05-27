ضبط 10 متهمين وتنفيذ 85 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة دار السلام.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الآتية: "ضبط عدد (10) قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى).. بحوزة 10 متهمين، وتنفيذ (85) حكمًا قضائيًا متنوعًا في مجال تنفيذ الأحكام.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.