أرسنال يخطط لتجديد عقد ريس نيلسون لمدة 4 سنوات

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لتجديد عقد أحد لاعبيه، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

أرسنال يخطط لتجديد عقد ريس نيلسون حتى عام 2027

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلًا عن شبكة "فوتبول لندن"، فإن نادي أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، يخطط لتجديد عقد ريس نيلسون، جناح الفريق.

وأفادت التقارير الصحفية، أن أرسنال يجهز عقدًا جديدًا لـ ريس نيلسون، حيث يريد النادي تجديد عقده لمدة أربع سنوات أخرى.

وكان ريس نيلسون قد تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، وتألق بشكل كبير في المباريات التي خاضها، ليساهم في تواجد الفريق في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ريس نيلسون سجل الهدف القاتل الذي قاد أرسنال للفوز على بورنموث في الدقيقة 98 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، في الدوري الإنجليزي، ليحظى بثقة ودعم من المدرب ميكيل أرتيتا.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن أرتيتا سيعقد اجتماعًا مع وكيل أعمال ريس نيلسون خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد عقده حتى عام 2027.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الإنجليزي، صاحب الـ23 عامًا، في يونيو المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.