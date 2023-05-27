السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023 .. ومنافذ الصرف

المعاشات
المعاشات

يترقب الملايين من كبار السن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023 والتي أعلنتها بالفعل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حيث يتم قبض المعاشات وفقا للشرائح المالية لتفادي التزاحم في منافذ الصرف المتنوعة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح كبار السن من أصحاب المعاشات ومستحقيها.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023 لأكثر من 11 مليون موطن في مختلف محافظات الجمهورية سواء من أصحاب المعاشات أو مستحقيها حيث تبدأ عملية الصرف من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم اخميس 8 يونيو 2023.

ويتم تحديد أيام القبض وفقا للشرائح المالية لمتقاضي المعاشات في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تفادي للزحام أيام الصرف أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM ومنافذ الصرف الأخرى المعتمدة لدى الهيئة بشكل رسمي ويمكن لأصحاب المعاشات الصرف منها شهريا مثل المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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جدول صرف المعاشات يونيو 2023

يستطيع أصحاب المعاشات والبالغ عددعم أكثر من 11 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية الاطلاع على الجدول الزمني التالي لمعرفة موعد صرف معاشه الشهري وهى كما يلي :-

  • تخصيص يومي الخميس والأحد 1 و 4 يونيو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1300 جنيه.
  • تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 يونيو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1300 جنيه والأقل من 2300 جنيه.
  • تخصيص يومي الأربعاء والخميس 7 و 8  يونيو 2023 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2300 جنيه.

يتم الصرف وفقا للزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 15 % ضمن حزمة القرارات المالية التي من شأنها رفع مستوى المواطن المادي في ظل ارتفاع الأسعار.

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منافذ صرف المعاشات يونيو 2023

تتنوع منافذ صرف المعاشات في كافة محافظات الجمهورية لتتناسب مع كافة المواطنين من كبار السن ولعل أبرزها ما يلي :-

  • مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • منافذ فوري.
  • كارت ميزة.
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  • كافة فروع البنوك المختلفة.

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