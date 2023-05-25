وزير القوى العاملة: حل جذري لأزمة "المعاشات التقاعدية" للمصريين بالعراق

استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لقاءاته مع مسؤولين عراقين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الخميس، التقى الوزير شحاتة لليوم الثاني على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق، وذلك لوضع حل جذري لمستحقات مصريين كانوا يعملوا في العراق، وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التي يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في القطاعين العام والخاص العراقي.

وأشار البيان، إلى أن اللقاءات الذي استمرت على مدار اليومين، وحضره بجانب وفد وزارة العمل العراقية، وممثلون عن هيئة الضمان الاجتماعي، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة، جرى خلاله توقيع اتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.

ونوه بأن الوزير عَرض على الوفد العراقي كافة المشكلات والتحديات التي تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها، وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق، موجهًا بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يُستدل على بياناتهم، لحثهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم،حيث ينشر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية اليوم الخميس كشفاَ بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/.

كما جَرى الاتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، لورثتهم بعد الحصول على القِسام الشرعي "إعلام الوراثة"، وشِهادة الوفاة تُقدَم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين، طبقًا للقانون العراقي.

وأوضح أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدم لنظيره العراقي كشفاً بأسماء مستحقين من القطاع الخاص لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.

وبشأن بطاقات "الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل الضمان الاجتماعي العراقي، أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" لكافة المستفيدين الذين امتثلوا واستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لاستخراج البطاقات، وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.

وقدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً لاحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفعاليات هذه الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، منوهاً الي أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية، الخاصة "بالمعاشات التقاعدية".

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