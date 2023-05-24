تصرف بالزيادة.. مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

مع اقتراب شهر يونيو 2023، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشاتهم لهذا الشهر، والتي تشمل زيادة جديدة بنسبة 15% أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي.

في هذا المقال، سنستعرض مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023 والأماكن المتاحة لصرفها وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيًا.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 سيكون يوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، وسيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي تتراوح بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى، وستكون هذه هي الدفعة الثالثة لصرف المعاشات وفقًا للزيادة الجديدة التي استفاد منها نحو 11 مليون مستحق.

الأماكن المتاحة لصرف معاشات شهر يونيو 2023

أصحاب المعاشات يمكنهم صرف معاشات شهر يونيو2023 من خلال عدة طرق وأماكن، منها:

- فروع مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تتعامل مع بطاقات المعاشات.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ فوري وكارت مزة التابعة للبريد المصري.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2023 إلكترونيًا

أصحاب المعاشات يمكنهم الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يونيو 2023 وزيادة المعاشات التي تم تطبيقها منذ أبريل من خلال إدخال رقمهم القومي على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما يمكنهم التوجه إلى أقرب فرع للبريد أو للبنك للاستفسار على نظام «خدمة صديق».

جدول زيادة المعاشات التي تم تطبيقها في شهر أبريل 2023

بداية من شهر إبريل الماضى استفاد أصحاب المعاشات من زيادات منتظمة أقرها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي وجاءت كالآتي:

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 1495 جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه.

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 2645 جنيهًا بعد أن كانت 2300 جنيه.

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 4025 جنيهًا بعد أن كانت 3500 جنيه.

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 4945 جنيهًا بعد أن كانت 4300 جنيه.

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 6095 جنيهًا بعد أن كانت 5300 جنيه.

يحصل المستفيد بعد زيادة المعاشات على 7475 جنيهًا بعد أن كانت 6500 جنيه.