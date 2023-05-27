السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريقين داخل شقة وعقار فى إمبابة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في شارع محمد إسماعيل بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منور عقار في النوبي بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منور عقار في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

رجال الحماية المدنية حريق شقة سكنية غرفة عمليات شرطة النجدة

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