رئيس اقتصادية قناة السويس يكشف عن استثمارات صينية جديدة فى المنطقة

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، جولة تفقدية اليوم السبت، بشركة ميديا Midea لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية.

ويأتي ذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين، حيث بدأت الجولة التفقدية باجتماع مع مسئولي شركة ميديا للتباحث بشأن خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع داخل المطور الصناعي تيدا- مصر في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وتوجه الوفد للتعرف على خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية وتفقد حجم تطور الأعمال داخل المقر الرئيسي للشركة الأم في جوانزو، كما تفقد الوفد مركز عمليات الذكاء الرقمي KWHA Digital Intelligence Operation Center، والذي يحدد ويراقب عمليات التشغيل لخطوط الإنتاج ومؤشرات الأداء منذ بداية التصنيع للأجهزة وصولاً بالتغليف وحتى شحن المنتجات للأسواق.

من جهته، أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بالتقدم الذي تحرزه شركة ميديا في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكد الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية، وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط، وأيضاً دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي، الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات الأطباق لهذه العلامة التجارية.

ولفت إلى أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية؛ نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلية.

وقدم مسئولو شركة ميديا شرحاً تفصيلياً عن نشاط الشركة حيث أعلنوا عن بدء التشغيل والتصدير لمنتجات الشركة للأسواق الخارجية والمصرية بداية يوليو المقبل بعد الافتتاح الرسمي للمصنع نهاية الشهر المقبل.

كما تم الإعلان عن الإعداد للتوسع بالخط الإنتاج الحالي ليشمل تصنيع بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلاً عن أنه جار إعداد الدراسات اللازمة للتفاوض على إنشاء مصنع ثاني للشركة بالمنطقة الاقتصادية؛ نظراً لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المحلية، وتزايد حجم الطلب على منتجاتها.

جدير بالذكر أن شركة ميديا هي إحدى الشركات العالمية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً ضمن الشركات الكبرى، ولديها أكثر من 23 مركز إنتاج في 14 دولة، وقد بدأ إنشاء المصنع الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2021 على مساحة 60 ألف متر مربع داخل نطاق المطور الصناعي تيدا، وتم بدء التشغيل التجريبي مارس الماضي بالمصنع لخط إنتاج الغسالات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنوياً، ويوفر 270 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث