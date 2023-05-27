"التصديرى للصناعات الهندسية" يُطلق مشروعًا لزيادة الصادرات إلى كينيا

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، مشروعًا تحت عنوان "الطريق إلى كينيا Way to Kenya"، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلى السوق الكينية في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الأخرى، إضافة إلى مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات، وهو أن السوق الكينية تدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم يعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع زيادة الصادرات إلي كينيا Way to Kenya، يأتي تحت رعاية بنك CIB Egypt، كما يستهدف المشروع زيادة عدد الشركات الهندسية المصدرة إلى السوق الكينية كأحد أهم الأسواق للصناعات الهندسية المصرية.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات السوق الكينية، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم لكينيا مما ينعكس على صادرات مصر ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى إفريقيا.

وأشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى السوق الكينية ضمن هذا المشروع، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة إلى كينيا، حيث إن هناك توافقًا بين شركات مصرية ونظيراتها في كينيا، من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس بين الشركات الهندسية المنتجة في مصر والشركات في كينيا.