السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديرى للصناعات الهندسية" يُطلق مشروعًا لزيادة الصادرات إلى كينيا

صادرات
صادرات

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، مشروعًا تحت عنوان "الطريق إلى كينيا Way to Kenya"، والذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلى السوق الكينية في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الأخرى، إضافة إلى مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات، وهو أن السوق الكينية تدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم يعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع زيادة الصادرات إلي كينيا Way to Kenya، يأتي تحت رعاية بنك CIB Egypt، كما يستهدف المشروع زيادة عدد الشركات الهندسية المصدرة إلى السوق الكينية كأحد أهم الأسواق للصناعات الهندسية المصرية.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات السوق الكينية، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم لكينيا مما ينعكس على صادرات مصر ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى إفريقيا.

وأشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى السوق الكينية ضمن هذا المشروع، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة إلى كينيا، حيث إن هناك توافقًا بين شركات مصرية ونظيراتها في كينيا، من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس بين الشركات الهندسية المنتجة في مصر والشركات في كينيا.

احتياجات السوق أدوات المائدة استجابة الاجهزة المنزلية الالات والمعدات احتياجات

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

أكبر ورشتى تحنيط.. كشف أثرى "ضخم" بمنطقة سقارة الأثرية

"القوى العاملة": توزيع شهادات التدريب على "الإنجليزية" بالسويس

وفد من "الكهرباء" يزور اليابان للتعاون فى الخدمات الاستشارية مع "جايكا"

جمال عوض: توجيهات القيادة السياسية بتحسين المعاشات محل إشادة دولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)