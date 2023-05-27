تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إشبيلية، في قمة نارية ستُقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا.

خط وسط الملعب: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد.

ويفتقد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مباراة اليوم لخدمات كل من كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، داني كارفاخال وماريانو دياز.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المكز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب برصيد 85 نقطة.

بينما يتواجد إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف، وخلف أوساسونا وأتلتيك بيلباو أصحاب المركزين السابع والثامن على التوالي برصيد 50 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ريال مدريد وإشبيلية في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 3-1.