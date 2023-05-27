ريال مدريد يتفوق على إشبيلية في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإسباني

تنطلق اليوم السبت، القمة النارية التي تجمع بين ريال مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022 - 2023.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إشبيلية، في قمة نارية ستُقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية قبل قمة الدوري الإسباني

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 176 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 175 مباراة من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 96 مباراة، مقابل 50 انتصارًا لفريق إشبيلية، بينما تعادلا في 29 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 385 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 237 هدفًا من قِبل لاعبي إشبيلية.

- وعلى صعيد الدوري الإسباني، فقد التقى الفريقان في 157 مباراة من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 85 مباراة، مقابل 45 انتصارًا لفريق إشبيلية، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 338 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 216 هدفًا من قِبل لاعبي إشبيلية.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ريال مدريد وإشبيلية في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 3-1.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المكز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب برصيد 85 نقطة.

بينما يتواجد فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف، وخلف أوساسونا وأتلتيك بيلباو أصحاب المركزين السابع والثامن على التوالي برصيد 50 نقطة.