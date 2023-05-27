رجال سلة الأهلي يواجهون دوان السنغالي في نهائي بطولة «BAL3»

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، عندما يلتقي نظيره فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية BAL3 التي تقام في رواندا.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم وتقام على صالة كيجالي أرينا، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام الموكلة بكل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والحصول على اللقب.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، حرص على عقد جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3».

وناقش أوجستي مع معاونيه البرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة النهائية، التي تقام مساء اليوم السبت ، ووضع كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج البدني والخططي، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وناقش الجهاز الفني مع اللاعبين العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة النهائية التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت .

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، حرصت على تلبية دعوة السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر في رواندا، على هامش مشاركة الفريق في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية «‏BAL3».