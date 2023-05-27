السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لعب عيال".. اعترفات طالب ضرب زميله بـ"كاتر" بعد الامتحانات في شبرا

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة التحقيق مع طالب تعدى على زميله بـ"كاتر"، ما تسبب في إحداث جرح قطعي له في أذنه.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة قائلًا إنهم أصحاب في المدرسة وبعد الخروج من الامتحانات كانوا يلعبون وأثناء وصلة هزار بينهم تطورت الي مشادة كلامية وتشابك مما دفعه الي إصابته بكتر دون قصد.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط طالب تعدى على زميله بكتر في القليوبية، وذلك عقب رصد ما تم نشره تحت عنوان إصابة طالب فى مشاجرة مع زميله عقب أداء الإمتحانات بشبرا الخيمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من طالب "مصاب بجرح قطعى بالأذن" بتضرره  من زميله لتعديه عليه بالضرب، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شبرا الخيمة امن القليوبية الامتحانات

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