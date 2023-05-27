رئيس البارالمبية يشيد بمستوى منتخب الخماسي ويعقد اجتماعا مع لاعبي رفع الأثقال

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعاً مع منتخب رفع الأثقال الذي يستعد لبطولة العالم التي ستقام في القاهرة خلال الفترة القادمة بمركز المنتخبات القومية بالمعادي، وذلك بحضور كل من جورج مورينو رئيس لجنة رفع الأثقال وساندرا عضو اللجنة باللجنة البارالمبية الدولية، والكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسي، د. أحمد الشافعي بالوزارة، والدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذي للجنة.

وتحدث عن أهمية بطولة العالم التي ستقام في مصر، وضرورة بذل الجهد لتحقيق نتائج وأرقام تسعد الشعب المصري، واستمع إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني لإزالة أي صعوبات تواجههم قبل انطلاق الحدث العالمي.

فيما أثنى جورج مورينيو رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية على مستوى اللاعبين المصريين وتمنى لهم المزيد من تحقيق الإنجازات وكسر الأرقام تمهيدًا لتحقيق الإنجازات الأكبر في الدورة البارالمبية التي ستقام في باريس 2024.

واستمراراً للجولات الموسعة التي يقوم بها رئيس اللجنة البارالمبية للفرق والمنتخبات التي تستعد للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية القادمة، تفقد رئيس البارالمبية صباح اليوم تدريب منتخب مصر للخماسي الحديث بإستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور ممدوح ولسن المدير الفني، محمود حوكه مدرب الجري، أحمد خالد يحي مدرب سلاح الشيش، وإداري المنتخب أحمد محمدين أبو النصر. وقد أشاد بالروح المعنوية للفريق وحثهم على الفوز في بطولة العالم القادمة في أغسطس 2023 والمقامة في إنجلترا، ورفع علم مصر أمام العالم.

كما شاهد تدريبات سلاح الشيش والمبارزة بين اللاعبين، وأيضاً تدريب الليزر رن، وهو عبارة عن جري مسافة ٣٠٠ متر مع توجيه خمس ضربات بالطبنجة الليزر في أقل فترة زمنية، وتوجه بالشكر لكل الجهاز الفني والإداري على هذا المجهود، وتمنى مزيدًا من النجاحات المحلية والدولية.

جانب من الحدث

IMG-20230527-WA0015

IMG-20230527-WA0017

IMG-20230527-WA0018