أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، فجر اليوم، سقوط أمطار خفيفه على بعض المناطق ونشاط متوسط للرياح المحملة الأتربة على معظم الأنحاء.



وأكدت محافظة الوادي الجديد، اتخاذ الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة

كما شهدت المحافظة انتظام في حركة السير الداخلية بين الأحياء المختلفة، وتشهد الطرق الداخلية سيولة مرورية، مما يوفر سهولة فى التنقل، وكذلك على الطرق الخارجية التى تربط محافظة الوادي الجديد، بالمحافظات المجاورة، فيما تستمر المحافظة، فى رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلي مستوي المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية لمجابهة أى تقلبات فى الطقس

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس

واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين

