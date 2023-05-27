فى ذكرى ميلادها.. أبرز أدوار فاتن حمامة التي تحدت التقاليد والمجتمع

في مثل هذا اليوم من عام 1931، ولدت في المنصورة سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، التي أضاءت السينما المصرية بأعمالها الخالدة وأثرت في جيل كامل من المشاهدين والفنانين.

فاتن حمامة التي بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في فيلم "يوم سعيد" عام 1940، وواصلت تقديم الأدوار المتميزة في أكثر من 100 فيلم ومسلسل، مع نخبة من المخرجين والمؤلفين والممثلين، مثل يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعبد الحليم نويرة وعبد القادر الطويل وعمر الشريف وأحمد مظهر ورشدي أباظة وزكي رستم.

اشتهرت فاتن حمامة بجمالها وأناقتها وأخلاقها، كانت أيضًا منتجة سينمائية وكاتبة سيناريو، وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية والدكتوراه الفخرية من عدة جامعات ودول.

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، من عز الدين ذو الفقار وعمر الشريف ومحمد عبد الوهاب، رحلت عن عالمنا في 17 يناير 2015، بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها إرثًا فنيًا غنيًا لا يُنسى، ففي ذكرى ميلادها، نقدم أبرز أفلامها الخالدة حتى وقتنا هذا.

ـ أشهر وأبرز أفلام فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

قدمت الفنانة فاتن حمامة أكثر من 100 فيلم في مشوارها الفني، ولعل أشهرها صراع في الوادي 1954، هو فيلم مصري من إنتاج جبرائيل تلحمي، بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم وفريد شوقي. ومن إخراج يوسف شاهين.

تدور أحداث الفيلم في صعيد مصر قبل ثورة 23 يوليو، حيث يساعد المهندس الزراعى أحمد ابن ناظر الزراعة الفلاحين في تحسين نوعية القصب مما أدى إلى تحسن نوعية الإنتاج فتتعاقد شركة السكر معهم بدلا من الباشا الإقطاعي مما يثير غضبه ويتآمر مع ابن أخيه رياض على تدمير محاصيلهم عبر فتح السد وإغراق المزروعات.

يتآمر رياض ويقتل الشيخ عبد الصمد ويتهم صابر ناظر الزراعة والد أحمد الذي يرتبط بعلاقة عاطفية مع آمال ابنة الباشا. يطارد سليم ابن القتيل المهندس الزراعي طلبا للثأر.

الحرام: فيلم دراما من إنتاج سنة 1965، قصه يوسف إدريس، وإخراج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وعبد الله غيث وزكي رستم.

تدور قصة الفيلم حول عزيزة وزوجها عبد الله والذي يصاب بالمرض الذي يقعده عن العمل، يشتاق الزوج ذات يوم إلى البطاطا فتذهب عزيزة لتقتلعها من الأرض، يفاجئها أحد شباب القرية فيعتدي عليها وتحمل وتنجح في إخفاء حملها عن الأعين، فمعروف أن علاقتها الزوجية معدومة بسبب مرض زوجها، وعندما تلد مولودها تخاف أن يفضحها صراخه فتقتله دون وعي وهي تحاول أن تسكته، تعود إلى العمل متحملة آلام جسدها ولكنها تصاب بحمى النفاس وتموت.



أفواه وأرانب 1977: يعالج الفيلم قضية الفقر والغنى وعدم التخطيط الأسري، نعمة "فاتن حمامة" تعيش مع شقيقتها الكبرى وأسرتها المكونة من زوجها عبد المجيد وأولادهم التسعة، عبد المجيد سكير يعمل في سكة الحديد مهمل لأسرته التي تعاني من إهمال الأبوين وعدم تحملهم المسؤولية بصورة صحيحة.