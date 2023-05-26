"طب العصر الحديث".. ما هي الأمراض التي يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيصها

التكنولوجيا هي علم يهدف إلى تطوير وتحسين الأدوات والأساليب والعمليات التي تساعد الإنسان في حل مشكلاته وتلبية احتياجاته، ومن بين مجالات التكنولوجيا التي شهدت تقدمًا هائلًا في العقود الأخيرة، مجال الرعاية الصحية، الذي يهتم بصحة وسلامة الإنسان والوقاية والعلاج من الأمراض.

في السطور التالية، نتعرف على بعض الابتكارات الطبية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تسهم في تشخيص وعلاج الأمراض بشكل أفضل وأسرع وأدق.

الذكاء الاصطناعي، هو قدرة الآلات والبرامج على محاكاة وتعلم وتحسين قدرات الإنسان في مجالات مثل التفكير والقرار والإبداع، يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية لأغراض عديدة، وفقاً لما ذكرته مجلة "نيتشر" العلمية.

تحليل البيانات الطبية:

يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام خوارزميات متقدمة لفهم وتصنيف وتحليل كميات هائلة من البيانات الطبية، مثل التقارير والفحوصات والصور والفيديوهات، وذلك لإنتاج نتائج دقيقة وسريعة تساعد في تشخيص الحالات المرضية أو توقع المخاطر أو اقتراح خطط علاجية مناسبة

المساعدة في الجراحة:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين نتائج الجراحة من خلال استخدام روبوتات ذكية قادرة على إجراء عمليات دقيقة ومعقدة بإشراف أو بدون إشراف من قبل جرَّاح بشري. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم تقنيات مثل الواقع المعزز أو المختلط لإظهار معلومات مهمة.

التفاعل مع المرضى:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم لإنشاء نظم حوار ذكية قادرة على التفاعل معطبيعي وودود، سواء كان ذلك عبر المكالمات أو المحادثات أو المؤتمرات، هذه النظم يمكن أن تقوم بأدوار مثل: تقديم المشورة أو التثقيف أو التشجيع أو التذكير أو التحقق من حالة المرضى أو جمع الملاحظات منهم.

ما هي الأمراض التي يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيصها؟

يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص العديد من الأمراض بدقة وسرعة عالية، مثل سرطان الرئة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن العقديات الرئوية التي قد تكون علامة على سرطان الرئة في مراحل مبكرة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب لتقييم مخاطر الموت القلبي المفاجئ أو أمراض القلب الأخرى.

أكد الخبراء أنه يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام التصوير بالأشعة لتصنيف الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد التأتبي أو سرطان الجلد.

يمكن أيضًا للذكاء الاصطناعي استخدام تصوير العينين لتحديد مؤشرات اعتلال الشبكية السكري، وهو حالة تؤثر على شبكية العين وتسبب فقدانًا للبصر.