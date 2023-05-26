الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجل شقيق "العندليب": استخدام الذكاء الاصطناعي في أصوات المشاهير مخالف للقانون

محمد شبانة
محمد شبانة

قال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، إن استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة مخالف للقانون المصري، ولهذا لا يصح استخدام الذكاء الاصطناعي في الموروثات الفنية ذات حقوق ملكية.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وأكد محمد شبانة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تسيء رسالة العندليب الفنية، معبراً: "استخدام الذكاء الاصطناعي تستخدم الصوت دون الإحساس والذوق، وهذا بمثابة تشويه مباشر للأغاني".

التراث الفني 

وتابع: "ولو في تقنية جديدة ظهرت بعد كده الجمهور يكون راضي عنها ممكن نستخدمها، لكن ما يتم تداوله الآن تشويه مباشر للتراث الفني، خاصة وأن عبد الحليم حافظ جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الفني".

محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ خط أحمر الحدث اليوم تشويه التراث

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