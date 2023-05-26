طبيب الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي للمشاركة أمام سيراميكا ونهائي أفريقيا

قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي إن علي لطفي حارس مرمي الفريق الأول سيكون جاهزًا لحراسة عرين القلعة الحمراء في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة بالدوري الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل على ستاد القاهرة.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحاته عقب لقاء فريقه أمام طلائع الجيش أن علي لطفي سيكون جاهز بنسبة تصل إلى 100% بعد انتظامه في البرنامج التأهيلي عقب إصابته بالخلفية في لقاء إنبي.

وأشار المصدر إلى أن الحارس سيكون جاهزا لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 4 يونيو.

وكان علي لطفي قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد في إستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري لينضم للثنائي حراسة المرمى المصاب محمد الشناوي وحمزة علاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فاز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.