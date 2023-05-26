الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشالى: عاصفة ترابية تسببت فى التواء جزء من برج كهرباء فى أبوسمبل

المهندسة صباح مشالي
المهندسة صباح مشالي

كشفت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن أحد أبراج جهد الـ66 كيلو فولت في مدينة أبوسمبل حدث به التواء في الجزء العلوي متأثرة بعاصفة ترابية فحدث فصل في دائرتين بالبرج  بسبب أنهما التفا على بعضهما البعض. 

وأضافت مشالي، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم إبلاغ  المقاول المسئول عن المنطقة وتم إرسال المهمات اللازمة للتصليح كما تم إرسال برج بديل في حالة أن البرج صعب إصلاحه.

وأشارت إلى صعوبة الإصلاح في الليل وسيتم البدء في الإصلاح مع أول ضوء للنهار، وتم التنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للدفع بعربات للطوارئ. 

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