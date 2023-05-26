فلسطين ضيف شرف الدورة الثالثة من مهرجان "أيام قرطاج"

اختارت الدورة الثالثة لأيام قرطاج للفن المعاصر، دولة فلسطين، لتكون ضيف الشرف للمهرجان.

ومثل دولة فلسطين في المهرجان وفد برئاسة وكيل وزارة الثقافة جاد زيدان، وعضوية الفنان رائد عيسى، والفنان محمد الحواجري، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وتشارك فلسطين بعشرة لوحات فنية لفنانين الذين جسدوا الحياة اليومية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وافتتح رئيس ديوان وزيرة الثقافة التونسي لسعد سعيد، مساء اليوم الجمعة، الدورة الثالثة من المهرجان، الذي تشارك فيه دول الجزائر، والأردن، وسلطنة عمان، وفرنسا، والامارات، ومصر، وليبيا، وقطر، وتونس البلد المنظم.

وتتواصل فعاليات أيام قرطاج حتى 30 مايو الجاري.