"لن أنسى ما تعلمته من المصريين".. كيف ودّع السفير الكوري مصر؟ (فيديو)

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن سفير كوريا، هونج جين أووك، أنهى مدته في مصر وودعها وأهلها، لافتة إلى أنه واحد من أكثر السفراء الذين حصدوا شعبية كبيرة جدًا وسط الناس.

وأضافت “الشاذلي” خلال تقديمها برنامج "معكم" عبر فضائية cbc، أن سفير كوريا في مصر حرص على التواجد في كل المحافظات وكل المناسبات، لافتة إلى أنه يمتلك الذكاء في التعامل مع المواطن المصري، وعلقت: "القاهرة ستفتقد سفير كوريا، وستستقبل سفير جديد، إنما سيظل السفير هونج من أكثر السفراء الذين تركوا بصمة إنسانية عامة لدى الشعب المصري".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي فيديو يكشف كيف ودّع سفير كوريا مصر، حيث عرضت فيديو للسفير الكوري وهو في معبد أبو سمبل، وهو من أمام أهرامات الجيزة، وهو في الأقصر وأسوان.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري في مصر، السفير هونج جين أووك، عن سعادته البالغة طوال فترة إقامته في مصر المقدرة بثلاث سنوات، معقبا: "كنت مبسوط جدًا وشكرًا ليكم، ولن أنسى ما تعلمته من الشعب المصري".