الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن استيائه الشديد من صورة المطرب أحمد سعد في حفله الأخير بإحدى الدول العربية.

وقال الباز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أحمد سعد مطرب كبير يتميز بصوت هايل، وإذا كان محمد رمضان يرتدي شيفون وشبك لأنه رجل استعراضي وليس مطربًا، أما أحمد سعد مطرب من عيار ثقيل عامل حالة فنية، ليه يفرط في نفسه بهذا الشكل ويصعد على مسرح بهذه الصورة المزرية؟".

وختم الباز: "أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه".

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