الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"معمول عمولة يا فنان".. رواد السوشيال ميديا يهاجمون أحمد سعد بسبب الـ"بلوزة والحلق"

أحمد سعد
أحمد سعد

تعرض الفنان أحمد سعد لهجوم حاد بعد حفله الأخير بسبب مظهره غير اللائق.

ووجه جمهور السوشيال ميديا سيلًا من الانتقادات للفنان أحمد سعد بعد ظهوره مرتديًا سترة نسائية و"حلق".

وجاءت تعليقات جمهور السوشيال ميديا، قاسية وساخرة، إذ وجه أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سؤالًا إلى الفنان أحمد سعد قائلًا: "هو ده توب الرجولة اللي معمول عمولة يا فنان؟".

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فيما وجه أحد متابعي الفنان رسالة له: "عيب البلوزة دي يا فنان.. إحنا بنحترم فنك الراقي بلاش تغير صورتك الرجولية".

فيما علق آخر: "أحمد سعد اتسرقت هدومه وملقاش في الأوضة غير شراب كولون ونص بدلة وحلق".

أحمد سعد الفنان احمد سعد سترة نسائية السوشيال ميديا حلق

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