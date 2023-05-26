"البرهان" يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها فولكر بيرتس

طالب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الأممي فولكر بيرتس.

ووجه “البرهان” رسالة للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن وجود فولكر بيرتس ينعكس بالسلب على الأمم المتحدة.

وفي غصون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن 60% من مجمع المستشفيات وسط الخرطوم خارج الخدمة، وفي الوقت الذي يعلن العديد عن التزام جزئي بالهدنة في الخرطوم.

فيما أعلنت الصحة السودانية عن نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمعدات في مستشفيات الخرطوم ، ووجود خروقات للهدنة واشتباكات في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.

وقالت السعودية والولايات المتحدة اليوم الجمعة إن الطرفين المتحاربين في السودان يلتزمان بشكل أفضل بوقف إطلاق النار على الرغم من تقارير عن قتال متقطع من سكان الخرطوم وعن اشتباكات في أماكن أخرى في البلاد ، بحسب قناة “العربية”.

ويراقب الإثنان هدنة مدتها سبعة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بدأت يوم الاثنين ، بهدف السماح بالوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية.