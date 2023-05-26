الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة يمنح الأهلى التقدم على طلائع الجيش فى بداية الشوط الثانى

أفشة
أفشة

منح محمد مجدي أفشة، التقدم لصالح الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الـ22 المؤجلة من بطولة الدوري.

جاء هدف أفشة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد شعبان.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

محمد مجدي أفشة الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى

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