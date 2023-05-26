الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى الشروق

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب".

البداية بدأت عندما ألقى رجال المباحث القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال قيامه بعرض (موتور غسالة ، موتور ثلاجة، بطارية سيارة، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر") على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

واعترف المتهم بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.

نيابة الشروق عاطل ذمة التحقيق سرقة الشقق كسر الباب موتور غسالة

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