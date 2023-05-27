السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وسط إقبال كبير.. المركز الثقافى بطنطا يقدم العرض المسرحى "الذوق"

العرض المسرحي الذوق
العرض المسرحي "الذوق"

قدم المركز الثقافي بطنطا، على مدار 7 أيام متتالية، العرض المسرحي "الذوق" ضمن المشاريع المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ووسط إقبال كبير من الجمهور، أقيمت الخميس الليلة قبل الأخيرة من العرض المسرحي الذي تدور أحداثه خلال فترة الدولة المملوكية وتصور حياة العارف بالله حسن الذوق والمدفون في مقامه بجوار باب الفتوح بالقاهرة.

العرض بطولة فرقة المركز الثقافي بطنطا المسرحي كيروجراف إبراهيم كابو، إعداد موسيقى محمد خالد، مخرج منفذ أحمد العطار، مساعد مخرج مريم الشناوي، تصميم إضاءة عمر جودة، تصميم ديكور، وأزياء دكتور أحمد بركات، تنفيذ ملابس إيمان محمد، تأليف دكتور طارق عمار، وإخراج محمد فتح الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي. 

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المشكلة من المخرج المسرحى أحمد البنهاوي والناقدة الفنية داليا همام ومهندس الديكور أحمد نور وسمر الوزير. 

جدير بالذكر أن مسرح المركز الثقافي بطنطا شهد إقبالا كبيرا من جمهور مدينة طنطا طوال أيام العرض، والذي يقدم ضمن عروض المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث انطلق في 20 مايو الحالي وتختتم فعالياته اليوم الجمعة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية. وهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشكيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المكتبات في المحافظات. 

وقد أنشئت في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية.  

وفي عام 1989  صدر القرار الجمهوري لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقاف

المركز الثقافي بطنطا الذوق الدولة المملوكية العارف بالله حسن الذوق الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"ستجعل الدعم السريع صيدا سهلا".. محلل يكشف أهمية استدعاء قوات الاحتياط السودانية

حاكم دارفور يناشد الشعب السودانى لعدم استغلال الاشتباكات فى الصراع بين القبائل

بعد احتفاله المثير للجدل.. هل يتم إيقاف أفشة مدى الحياة؟

عالم مصريات أمريكى: كليوباترا لم تكن سمراء.. و"نتفليكس" ركزت على معتقدات تاريخية زائفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)