وسط إقبال كبير.. المركز الثقافى بطنطا يقدم العرض المسرحى "الذوق"

قدم المركز الثقافي بطنطا، على مدار 7 أيام متتالية، العرض المسرحي "الذوق" ضمن المشاريع المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ووسط إقبال كبير من الجمهور، أقيمت الخميس الليلة قبل الأخيرة من العرض المسرحي الذي تدور أحداثه خلال فترة الدولة المملوكية وتصور حياة العارف بالله حسن الذوق والمدفون في مقامه بجوار باب الفتوح بالقاهرة.

العرض بطولة فرقة المركز الثقافي بطنطا المسرحي كيروجراف إبراهيم كابو، إعداد موسيقى محمد خالد، مخرج منفذ أحمد العطار، مساعد مخرج مريم الشناوي، تصميم إضاءة عمر جودة، تصميم ديكور، وأزياء دكتور أحمد بركات، تنفيذ ملابس إيمان محمد، تأليف دكتور طارق عمار، وإخراج محمد فتح الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المشكلة من المخرج المسرحى أحمد البنهاوي والناقدة الفنية داليا همام ومهندس الديكور أحمد نور وسمر الوزير.

جدير بالذكر أن مسرح المركز الثقافي بطنطا شهد إقبالا كبيرا من جمهور مدينة طنطا طوال أيام العرض، والذي يقدم ضمن عروض المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث انطلق في 20 مايو الحالي وتختتم فعالياته اليوم الجمعة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية. وهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشكيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المكتبات في المحافظات.

وقد أنشئت في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية.

وفي عام 1989 صدر القرار الجمهوري لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقاف