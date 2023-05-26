صحة المنوفية: الكشف المجاني على 1176 مواطنًا بالقافلة الطبية العلاجية بمركز السادات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية ناصف بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل العلاجية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة 2 عيادة أطفال، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



هذا وقد أضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1176) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (320) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (86) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (18) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (17) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.