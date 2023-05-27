السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 27-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يعرض الدستور حالة الطقس اليوم السبت 27-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، والتي تختص برصد الظواهر الجوية ومعرفة طبيعية المناخ خلال الفترة المقبلة، في كافة أنحاء الجمهورية من خلال الأقمار الصناعية وأحدث الأجهزة لرصد الظواهر الطبيعية.


حالة الطقس اليوم السبت 27-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حذر علماء هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم السبت 27-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث تتصاعد أشعة الشمس وتزداد درجات الحرارة لتصل إلى 33 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى، فيما تسجيل 42 درجة مئوية في محافظة جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأكد خبراء الأرصاد على وجود تغييرات في الحالة الجوية خلال الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات الذروة بسبب تأثير البلاد بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية.

فيما يسود طقس مائل للاعتدال خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشدد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد والسواحل الشمالية مع نشاط مؤقت في حركة الرياح بالقاهرة والجيزة على فترات متقطعة مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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ومن جانبها نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لتفادي الإصابة بضربات الشمس مع تناول كميات كبيرة من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة وأغطية للرأس للحماية من أشعة الشمس.


نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

 

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

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