رياح مثيرة للرمال والأتربة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بفي محافظات مصر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.