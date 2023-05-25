سعر الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

عاودت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن وصلت لمستوى 2500 جنيه خلال الأيام الماضية لتتراجع مرة ثانية ويسجل الذهب عيار 21 2390 جنيه، بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي يسجلها سعر الذهب العالمي بضغط من الدولار.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسجل سعره 2390 جنيه للشراء، و 2360 جنيه للبيع، كما سجلت باقي أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا متأثرة بتراجع سعر الذهب العالمي، حيث تراجعت العقود الفورية للذهب نحو 1,959 دولار للأوقية، بينما تسجل العقود الآجلة 1,958 دولار للأوقية، وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,697 جنيه، و للشراء 2,731 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,472 جنيه، و للشراء 2,504 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2,023 جنيه، و للشراء 2,049 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,573 جنيه، و للشراء 1,593 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,349 جنيه، و للشراء 1,366 جنيه.

سعر الأونصة بيع 83,881 جنيه، وللشراء 84,947 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بيع 18,880 جنيه، و للشراء 19,120 جنيه.

سعر الكيلو الدهب بيع 2,697,143 جنيه، و للشراء 2,731,429 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك