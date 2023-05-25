الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

عاودت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن وصلت لمستوى 2500 جنيه خلال الأيام الماضية لتتراجع مرة ثانية ويسجل الذهب عيار 21 2390 جنيه، بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي يسجلها سعر الذهب العالمي بضغط من الدولار.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسجل سعره 2390 جنيه للشراء، و 2360 جنيه للبيع، كما سجلت باقي أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا متأثرة بتراجع سعر الذهب العالمي، حيث تراجعت العقود الفورية للذهب نحو 1,959 دولار للأوقية، بينما تسجل العقود الآجلة 1,958 دولار للأوقية، وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب كالتالي: 

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أسعار الفراخ والحمام والبط في بورصة الدواجن والشركات اليوم الأربعاء 23 مايو 2023

  • سعر الذهب عيار 24  بيع 2,697 جنيه، و للشراء 2,731 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 22  بيع 2,472 جنيه، و للشراء 2,504 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 18 بيع 2,023 جنيه، و للشراء 2,049 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 14 بيع 1,573 جنيه، و للشراء 1,593 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 12 بيع 1,349 جنيه، و للشراء 1,366 جنيه.
  • سعر الأونصة بيع 83,881 جنيه، وللشراء 84,947 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب بيع 18,880 جنيه، و للشراء 19,120 جنيه.
  • سعر الكيلو الدهب بيع 2,697,143 جنيه، و للشراء 2,731,429 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5190 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10385 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى: 20930 جنيهًا.
  • جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 20760 جنيهًا.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA  :5205 جنيه .
  • سبيكة ذهب عيار 24 من الجلّا ALGALLA  أونصة 31.10 جرام: 92230 جنيهًا.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من الجلّا ALGALLA سبيكة وزن 5 جرام من الجلا جولد : 14855 جنيهًا.
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سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

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