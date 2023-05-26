الأحكام في أسبوع| الحكم على "مخرج سينمائي" والمتهمين بتعذيب "صيدلي حلوان" الأبرز

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة «الأحكام في أسبوع».

ـ السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مخرج سينمائي وصديقه غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي- توكيل منسوب صدوره للشهر العقاري- باسم عدد من الأشخاص لاستخدامه ضدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد أحمد عمار وياسر جلال ذكي، بأمانة سر محمد شعراوي.

ـ تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

حصلت “الدستور” على منطوق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين في قضية احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد، المعروف بصيدلي حلوان.

فحكمت المحكمة حضوريًا على: “المتهمة الأولى رماء حمدي عبدالعاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمتهم الثاني حمدي عبدالعاطي محمد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، عمر حمدي عبدالعاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا”.

وعلى المتهم الرابع علي حمدي عبد العاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مهاب حاتم سمير، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمتهم السادس محمد عصام السيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنوات، والمتهم السابع سيف الدين أسامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

ـ السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ى" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليهما "م.ع" و"م.د" مما تسبب في إصابتهما، وكذلك إحراز بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

ـ السجن من 15 إلى عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ت.ع.ع" و " ص.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، مما أسند إليهم، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ـ السجن المؤبد لقاتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لمدرس تاريخ، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام جزء من مقص بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ـ السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ى" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليهما "م.ع" و"م.د" مما تسبب في إصابتهما، وكذلك إحراز بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.