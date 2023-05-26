صدمتها دراجة نارية.. إصابة سيدة فى حادث أعلى الطريق الدائرى بالفيوم

أصيبت سيدة تُدعى "أسماء عبدالرحمن"، في العقد الثالث من العمر، حيث صدمتها دراجة نارية أثناء عبور الطريق الدائري باتجاه منشأة عبدالله في الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث إصابة سيدة في اصطدام دراجة نارية مسرعة علي طريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة سيدة بإصابات خطيرة واشتباه نزيف بالمخ، حيث جري نقلها بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي ودخولها قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتمكن رجال المباحث من القبض علي قائد الدراجة النارية “أحمد أ، 16 سنة” مقيم منشأة عبدالله، و"فارس ا، 16 سنة".

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.