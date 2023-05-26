الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

وقعت 3 حوادث مرورية متفرقة بمركزي أبو حمص ووادي النطرون بنطاق محافظة البحيرة، أسفرت عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتم إجراء المعاينات اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفي.

ـ حادث فى أبوحمص

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ع.م .د" 27 عاما متأثرا بإصابته إثر اصطدامه بأحد قطارات السكة الحديد أثناء عبور الطريق بمركز أبوحمص بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

ـ حادثين بمركز وادى النطرون

وفى وادى النطرون، أصيب 4 أشخاص  بإصابات مختلفة، في حادثين مرورين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وحادث تصادم سيارتى ميكروباص، وملاكى دائرة مركز وادى النطرون. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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