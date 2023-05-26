تقرير ألمانى: تحقيقات تشير لاحتمال تورط أوكرانيين فى تفجيرات "نورد ستريم"

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، اليوم الجمعة، إن جهاز المخابرات الألماني تلقى "بيانات عديدة" من الخدمات الخاصة لشركائه، مما يشير إلى تورط محتمل لمواطنين أوكرانيين في عمل تخريبي في خطوط أنابيب نورد ستريم.

وأكد التقرير أن ألمانيا تلقت "بيانات عديدة" من دول أجنبية، حيث يتحمل "المواطنون الأوكرانيون على الأرجح" المسئولية عن ذلك، ولم يتسن الحصول على تعليق سريع من مكتب المدعي العام الألماني.

وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة نورد ستريم عن أضرار غير مسبوقة حدثت في اليوم السابق على ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد تريم 1 ونورد ستريم 2 في 26 سبتمبر، سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على طرق خطوط الأنابيب.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية جنائية بناء على تهم الإرهاب الدولي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن روسيا تتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقترح أي شىء بشأن "هجوم إرهابي" على خطوط نورد ستريم دون تحقيق.