ضبط متهم بتهديد وابتزاز فتيات في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، شاب هدد فتيات قريته بنشر صورهن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تركيب وجوههن على صورًا أخرى مخلة، داخل إحدى قرى نقادة، غربي محافظة قنا

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بورود بلاغ بضبط شاب بعد تلقينه علقة ساخنة من الأهالي بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز في الشارع لتهديد فتيات قريته بنشر صورهن في أوضاع مخلة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن المتهم يُدعى" أحمد.ي.ر، يبلغ من العمر 24 عامًا، بتهمة تهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تركيبها على أخرى مخلة.

تم ضبط الشاب والتحفظ على هاتفه المحمول وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وأمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.