الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي يجتمع برؤساء لجان الدبلومات الفنية ومديري الإدارات التعليمية

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، برؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، ومديري الإدارات التعليمية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية.

جاء ذلك عبر تقنية الكونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات والأوضاع واستعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية الدور أول» للعام الدراسي 2022_2023م التى تنطلق غدًا السبت 27 مايو وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل  واستقراره.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم رؤساء اللحان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة .

وكيل التعليم بالوادى الجديد رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الإدارات التعليمية أعضاء غرف العمليات المشكلة عبر تقنية الكونفرانس

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تسجيل 2.3 مليون إصابة جديدة بكورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يومًا

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

البنك الدولى يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية