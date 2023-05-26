وكيل تعليم الوادي يجتمع برؤساء لجان الدبلومات الفنية ومديري الإدارات التعليمية

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، برؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، ومديري الإدارات التعليمية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية.

جاء ذلك عبر تقنية الكونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات والأوضاع واستعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية الدور أول» للعام الدراسي 2022_2023م التى تنطلق غدًا السبت 27 مايو وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم رؤساء اللحان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة .