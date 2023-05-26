"القاهرة الإخبارية" ترصد أزمة التضخم «فيديو»

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" استمرار أزمة التضخم على مستوى العالم مدفوعًا بأسعار الغذاء والطاقة، وذلك بالرغم من تخلي أرقام التضخم عن أعلى مستوياتها لعقود في بعض الاقتصادات إلا أنها لا تزال مثيرة للقلق.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن ذلك القلق ناجم عن استمرار تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقادت الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع لمستويات تعد الأعلى على الإطلاق، ورغم مؤشرات على تراجع أسعار الجملة للطاقة والأغذية إلا أن الأسعار للمستهلك لا تزال مرتفعة وتتحرك حول معدلات قياسية.

انتقال تراجع الأسعار إلى المستهلك يحتاج المزيد من الوقت

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن تراجع أسعار الجملة حاليًا جاء نتيجة لضعف الطلب العالمي، إلا أن انتقال تراجع الأسعار إلى المستهلك يحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح التقرير أيضًا أن الفئات الفقيرة كانت الأكثر معاناة من التضخم الذي امتد إلى كافة السلع والخدمات حول العالم، حيث يقلل الغلاء القدرة على الإنفاق ويزيد من معاناة الأشخاص للوفاء بتكاليف المتطلبات الأساسية مثل الطعام والسكن.

وهناك توقعات باستمرار مستويات التضخم خلال السنوات المقبلة نتيجة لسياسات التشديد النقدي التي انتهجتها البنوك المركزية وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض يؤدي إلى تفاقم الضغط على الدخل الحقيقي.