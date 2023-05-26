السلطات الروسية تعتقل شخصًا حاول تنفيذ هجوم فى مقر حكومى بإقليم كراسنودار

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخص مؤيد لأوكرانيا حاول تنفيذ هجوم في مقر حكومي بإقليم كراسنودار.

واعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي شخصًا، حاول تنفيذ هجوم إرهابي في مقر حكومي في مدينة غلينجيك بإقليم كراسنودار، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان لها، اليوم، "أحبط الأمن الفيدرالي مخططًا إرهابيًا في بلدية غلينجيك، إقليم كراسنودار، وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1981، من أنصار أوكرانيا خطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد المقرات الحكومية في المنطقة".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم العثور على متفجرات مجهزة للاستخدام مخبأة، كما تم العثور في مكان إقامة الشخص الذي تم اعتقاله على مكونات ومعدات؛ لتصنيع المتفجرات وتعليمات لتصنيع العبوات الناسفة مصدرها شبكات الإنترنت الخاصة بالتشكيلات النازية الأوكرانية.

وأوضحت الهيئة الروسية، أنه تم رفع دعوى جنائية بموجب مادة في القانون الجنائي، وهو التحضير لهجوم إرهابي.