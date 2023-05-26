تسجيل 2.3 مليون إصابة جديدة بكورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يومًا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة حوالي 15 ألف حالة في آخر 28 يوما (من 24 أبريل إلى 21 مايو 2023) بانخفاض قدره 21٪ و17٪ على التوالي مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة لها (27 مارس إلى 23 أبريل 2023 ).

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الجمعة: بناءً على آخر تحديث حول تطورات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع مختلط على المستوى الإقليمي وذلك مع زيادات في الحالات المبلغ عنها في إقليم منظمة الصحة العالمية في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ وزيادة في الوفيات في إفريقيا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنه على المستوى العالمي منذ بداية انتشار الوباء وحتى 21 مايو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 766 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.