قبل لقاء الأهلي.. الخطيب يوجه باستقبال مميز لبعثة الوداد المغربي في القاهرة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إجراء العديد من الاتصالات للتنسيق مع الجهات المعنية قبل إرسال خطاب رسمى للمطالبة بحضور جماهير النادي النهائي الإفريقي بالسعة الكاملة.

وكشف مصدر مسئول أن رئيس الأهلى وجه لجنة المباريات بالإعداد لاستقبال خاص لبعثة الوداد البيضاوى المغربى التى ستصل يوم 31 مايو الحالى للقاهرة.

وأضاف المصدر أن الخطيب أكد لإدارة ناديه ضرورة وجود وفد من إداريى النادى فى مطار القاهرة لاستقبال بعثة بطل المغرب وتسهيل مهمته وتوفير كل ما يطلبونه خلال وجودهم حتى المغادرة للمغرب من جديد.

وأشار المصدر إلي أن رئيس القلعة الحمراء طلب من لجنة المباريات عمل خطة منظمة وواضحة لخروج ذهاب النهائى بالصورة التى تليق باسم الأهلى والترتيب لكل الأمور.

في المقابل يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء غداً الجمعة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ الثانية والعشرين من منافسات الدوري علي ستاد الكلية الحربية.

ويدخل المار الأحمر اللقاء علي قمة صدارة الدوري برصيد برصيد 56 نقطة من 22 بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في مواصلة الانتصارات المحلية قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دور أبطال أفريقيا وتحقيق العلامة الكاملة في الثلاث مباريات المحلية قبل النهائي رغم الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين أمثال محمد الشناوي وعلي لطفي وحسين الشحات وغيابهم عن اللقاء بينما تم منح كل من علي معلول وبيرسي تاو راحة من اللقاء اليوم.

في المقابل يسعي عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش الخروج بأفضل النتائج سواء أمل التعادل أو اقتناص مكسب صعب من المارد الأحمر ليحسن موقفه الذي أصبح متأزماً للغاية حيث أقترب من الهبوط هذا الموسم.